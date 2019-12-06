شكرا لقرائتكم خبر عن ويس بال مخرجا للجزء الجديد من فيلم Planet of the Apes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة 20th Century، أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

بدءا من عام 1968، أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.

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وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذى للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.

الفيلم الأخير من السلسلة الذى عرض عام 2017، هو من إخراج مات ريفز، وتأليف الثنائى مارك بومباك وبيير بول، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، أندى سركيس، وودى هاريلسون، ستيف زان، سارة كانينج، آليساندرو جوليانى، تاى أولسون.

ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة فى رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود - خلال هذا الجزء - على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعانى القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.