شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب السعودى عبادى الجوهر يشارك فى موسم الرياض بحفل غنائى 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطربون عبادى الجوهر، وبدر الحبيش،وفارس مهدي، يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجارى، حفلا غنائيا فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

ويقدم عبادى خلال الحفل عددا من أغانيه ومنها: "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر أغنية "كلمينى"، من كلمات فيصل بن يزيد، وألحان محمد المغيص، وتقول الأغنية كلميني وبالحكي لا تبخلين.. وأمسحي دمع بعينى.. أمسحي هم السنين.. كلمينى وبالحكي لا تبخلين.