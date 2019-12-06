رامي جمال يعلن عن "حلم حياته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة أعلن بها عن حلم من أحلام حياته.

كتب الفنان رامي جمال: "حلم من أحلام حياتي أغني حاجة من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس إني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".

حل الفنان رامي جمال ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كما أعلن الفنان تامر حسني عن حفل مشترك يجمعه برامي جمال.

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يعد هذا الحفل أول ظهور لرامي جمال، أمام الجمهور عقب إصابته بمرض البهاق، الذي أعلن عنه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويغني تامر ورامي معا خلال فقرة تجمعهما بالحفل.

يذكر أن تامر حسني كان أول الداعمين للفنان رامي جمال عقب إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، حيث طالبه باستكمال مسيرته الفنية دون إخفاء نفسه عن الجمهور، مستشهدًا بنجم البوب الراحل مايكل جاكسون الذي صنع أسطورته رغم إصابته بالمرض نفسه. ​