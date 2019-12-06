بالصور.. بلقيس تستعرض إطلالتها الأنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن بلقيس فتحي احتفلت مؤخرًا بحصولها على نجمة في ممشى المشاهير بمدينة دبي الإماراتية، كما حصل على النجمة عدد من الفنانين أبرزهم أحمد حلمي، ومنى زكي.​

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