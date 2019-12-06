لطيفة تعلق على حفل أنغام بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة تعلق بها على حفل أنغام في موسم الرياض.

كتبت لطيفة: "الله الله الله على السلطنة والجمال يا نغومة يا حبيبة قلبي، طرب وسلطنة وشياكة بحبك وبفتخر بيكى يا عظيمة، برافوووووووو ربنا يحميكي، موسم الرياض".

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أحيت المطربة أنغام حفلاً غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض صحبة المايسترو هاني فرحات، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ. وأذيع الحفل مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة الـ mbc1.

قدمت أنغام في الحفل عددًا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدًا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".​