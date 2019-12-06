محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
اعترفت الفنانة إنجي المقدم بثلاث عيوب في شخصيتها، وقالت أنها مصابة بالتسرّع والعصبية في كثير من المواقف، ولا تجيد التركيز في أكثر من شيء عليها أدائه.
وأضافت المقدم، في حلقة برنامج "أسرار النجوم"، أنها قبل أن تأتي للبرنامج تشاجرت مع ابنتها، وأنها تعاقب بناتها عند الخطأ لكنها تجيد احتوائهن.
وكشفت المقدم أيضًا أن تربية البنت أسهل بعض الشيء من الولد، وقالت: "هذا ما وجدته في علاقتي بابني، لأني عانيت في تربية أحمد".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم تكشف عن 3 عيوب في شخصيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.