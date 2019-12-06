إنجي المقدم تكشف عن 3 عيوب في شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

اعترفت الفنانة إنجي المقدم بثلاث عيوب في شخصيتها، وقالت أنها مصابة بالتسرّع والعصبية في كثير من المواقف، ولا تجيد التركيز في أكثر من شيء عليها أدائه.

وأضافت المقدم، في حلقة برنامج "أسرار النجوم"، أنها قبل أن تأتي للبرنامج تشاجرت مع ابنتها، وأنها تعاقب بناتها عند الخطأ لكنها تجيد احتوائهن.

وكشفت المقدم أيضًا أن تربية البنت أسهل بعض الشيء من الولد، وقالت: "هذا ما وجدته في علاقتي بابني، لأني عانيت في تربية أحمد".