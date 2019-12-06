جاي زي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين بالعودة إلى منصة "سبوتيفاي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 04:42 صباحاً - لكل فنان عالمي أو عربي طريقته الخاصة في الإحتفال بعيد ميلاده الذهبي "نصف قرن" ،والمغني الأمريكي جاي زي احتفل بعيد ميلاده الخمسين بإعادة بث أغانية للمنصة الفنية الشهيرة "سبوتيفاي" رغم انخفاض عائداتها المالية .



فوفق وكالة "الأنباء الفرنسية" ،احتفل مغني الراب الأمريكي جاي زي، بعيد ميلاده الـ50، وفاجأ محبيه الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، بإعادة تحميل ألبوماته على منصة "سبوتيفاي" للبث التدفقي بعد سحبها لمدة عامين.



فقد سحب المغني جاي زي الذي يملك منصة "تايدال" للبث التدفقي المنافسة ل "سبوتيفاي" غالبية أغانيه من هذه المنصة عام 2017 قبل أشهر من إطلاق ألبومه "4:44" حصرياً على منصته.



وأصبح يمكن الآن لمحبيه الاستماع لألبوم "4:44" على "سبوتيفاي" للمرة الأولى إلى جانب أغنيات أبرزها "ذي بلوبرينت" و"أميريكان غانغستر" و"واتش ذي ثرون ".



ولم تتضح المدة التي ستبقى فيها أغنيات جاي زي متاحة على "سبوتيفاي" التي تعرضت لانتقادات من فنانين بارزين مثل برينس وتايلور سويفت وتوم يورك، بسبب نظام الملكية الخاص بها الذي يقول عدد من الموسيقيين إنهم تقاضوا بموجبه عائدات منخفضة.

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ويستخدم منصة "سبوتيفاي"، راهناً ما مجموعه 248 مليون شخص باشتراك أو من دون اشتراك .



وحقق جاي زاي "إسمه الحقيقي: شاون كارتر" أنجازات فنية وعائلية مهمة،ويعيش زواج سعيد مع المغنية الشهيرة بيونسيه.



ربته والدته غلوريا وأشقائه الثلاثة بصعوبة في أحد أحياء بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية.



نجح بتقديم أغاني راب جميلة وجريئة وفيها الكثير من الإنتقاد السياسي حول التمييز العرقي والعدالة والمال الأسود والظلم الإجتماعي.



حقق أرباح خيالية من ألبوماته وحفلاته،وجمع منهما ثروة طائلة تقدر بمليار دولار.

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