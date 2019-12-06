سيرين عبد النور وماغي بو غصن خارج السباق الرمضاني

تتجه الأمور في شركة "إيغل فيلمز" لتعليق الموسم الرمضاني 2020، وعدم تصوير الأعمال التي كانت على جدول مشاريع الشركة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصاديّة وعدم دفع المحطّات التلفزيونيّة اللبنانيّة مستحقات شركات الإنتاج، والأوضاع الأمنية غير المستقرّة.

فبعد أن كان الاتفاق على أن تصوّر الشركة في لبنان مسلسلين، أحدهما لماغي بو غصن، والثاني لسيرين عبد النور العائدة إلى الشركة بعد تعاون في مسلسل "24 قيراط" الذي جمعهما في رمضان 2015، يبدو أنّ المسلسلين جمّدا بانتظار جلاء الأمور في لبنان.

Advertisements

سيرين

فحتّى الآن، لم يتم الاتفاق رسمياً على العملين، ولم توقّع العقود، ولم يتم تسليم أي حلقات، كما لم يتمّ الاتفاق مع أي مخرج، وبقيت الأمور في إطار الكلام الشفهي، الذي قد يتّجه إلى تأجيل الأعمال، لتخرج الشركة للمرّة الأولى من السباق الرمضاني في لبنان منذ سنوات، وتكتفي بالإنتاج في مصر ودول الخليج، إلا إذا قرّر المنتج جمال سنان في اللحظات الأخيرة، المغامرة بإنتاج العملين، بعد أن يضمن بيعهما إلى المحطات العربيّة.

يذكر أن ماغي أطلت في رمضان الماضي بمسلسل "بروفا"، بينما أطلت سيرين بمسلسل "الهيبة الحصاد".