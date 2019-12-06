الفنانة السعودية حلا نورة تتعرض للإبتزاز وتوجّه نصائحها للنساء

كشفت الفنانة السعوديّة حلا نورة أنها تعرضت للتهديد والابتزاز وأنها اتجهت الى القضاء لمحاسبة المعتدي، ودعت النساء إلى عدم التساهل في هذه الأمور، وإلى اللجوء إلى القضاء.

ونشرت حلا بوست عبر "إنستقرام" توجّهت من خلاله إلى كل فتاة تعاني من الإبتزاز ممن أسمتهم بـ"اشباه الرجال" بعدم السكوت عن حقها، وخصوصاً المتزوّجات اللواتي يمكن أن تهدم بيوتهن، لأن القانون موجود ويحمي حقوقهن كاملة، كما أنه بإمكانهن أن يحولن ما يتعرضن له إلى قضية رأي عام عبر السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها سوف تكشف عن كل ما حصل معها بعد فترة لأن قضيتها صارت بين أيدي القضاء.

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وكتبت حلا نوره في البوست " بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش.".

وتابعت "ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم. ".

وختمت قائلة "ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكراً لك".