محمود نصر: "ممالك النار" حملني فوق الغيم

أعلن النجم السوري محمود نصر، أنّ التجربة في مسلسل "ممالك النار" كانت محطة مهمة جدًّا على صعيد التقرب من فريق العمل المختلف الجنسيات، والاطلاع على احترافيتهم وطريقة تعاطيهم مع المهنة، معتبرًا أنّ كل المعطيات كانت توفر لكل شخص وللممثل خصوصًا، كي يقدم أفضل ما لديه، مشيرًا في السياق نفسه، إلى أنّ الفنانين السوريين يتقنون العمل بالمسلسلات التاريخية، نظرًا لتجربتهم السابقة وإتقانهم للغة العربية، معبرًا عن سعادته بشخصية السلطان سليم رغم ما تنطوي عليه من شر، واصفًا شعوره خلال فترة التصوير بأنه كان محمولًا فوق الغيم.

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محمود نصر وخلال لقاء مع إذاعة "المدينة إف إم"، عبّر عن محبته للنجمة سيرين عبد النور التي جمعته بها بطولة مسلسل "قناديل العشاق"، معتبرًا إياها صديقة وفية وممثلة ذكية؛ كما أوضح أنّ اختيار المخرج باسل الخطيب له، ليكون بطلًا في عدد من أعماله، مرده النظرة المشتركة والكيمياء التي جمعتهما، كاشفًا أنّ اعتذاره عن أداء دور البطولة في مسلسل "حارس القدس" الذي يروي سيرة حياة المطران الراحل هيلاريون كبوجي، جاءت بسبب عدم كفاية الوقت بالنسبة له للتحضير للشخصية.

محمود تذكّر متأثرًا أنّ والده قال له يومًا ما، إنه مستعدٌ ليضحي بأيّ شيء في سبيل أن يكمل محمود تعليمه.



مبيّنًا أنّ رحيل والده مؤخرًا، غيّر نظرته للحياة برمتها، وأكد أنه سينقل لأولاده الكثير من القيم التي تربى عليها في بيته، رغم أنّ شغفه حاليًّا بالمهنة، يجعل مشروع الزواج مؤجلًا حتى يأتي النصيب بحسب ما قال.