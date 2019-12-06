حقيقة وفاة الفنان محمد فؤاد داخل إحدى المستشفيات الخاصة

خلال الأيام الماضية تعرض الفنان محمد فؤاد لوعكة صحية شديدة، نقل بسببها إلى المستشفى وتم نقله في العناية المركزة، ولكن بعد تحسن حالته، قرر الأطباء نقله إلى غرفة عادية، وبعدها تم خروجه من المستشفى لكنه لم يتحسن بشكل كامل، ومازال يخضع للعلاج والملاحظة الطبية.

أشيع خلال الساعات الماضية خبر وفاة محمد فؤاد، ورغم نفي نقابة المهن الموسيقية ومحمد فؤاد نفسه، إلا أن الخبر انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا.

خرج محمد فؤاد عن صمته، وأكد في تصريحات صحفية أن حالته الصحية جيدة، لكنه كان قد تعرض منذ أيام قليلة لوعكة صحية شديدة بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ووجه فؤاد رسالة شكر لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على التواصل معه لكي يطمئنوا على صحته.

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الجدير بالذكر، أن محمد فؤاد يعرض له مسلسل الضاهر، على قناة الحياة الفضائية، بعد أن تم تأجيل عرضه عدة مرات، ويشاركه البطولة تامر عبدالمنعم ورغدة وحسن يوسف ومادلين طبر وفريال يوسف وعمر حسن يوسف وعلاء زينهم وصبري عبدالمنعم ومظهر أبوالنجا وإنجي شرف ومحمود الشوربجي وغنوة محمود وشريف فريد ونوال سمير وأميرة الهواري وغيرهم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

تدور أحداث مسلسل الضاهر حول ضابط في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، يعيش في منطقة الضاهر ويتمتع بعلاقة طيبة مع جيرانه، ويكن لهم الاحترام والتقدير، وتتوالى الأحداث والصراعات عندما يقع الضابط في حب فتاة يهودية.

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