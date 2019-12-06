نجل شعبان عبد الرحيم ينهار في عزاء والده

بالرغم من علاقاته القوية بالوسط الفني ومشاركته للكثيرين من نجوم الفن في بطولة أعمالهم الفنية، إلا أن عدداً كبيراً من نجوم الوسط الفني قد غابوا عن عزاء الفنان شعبان عبدالرحيم.

وأقيم عزاء المطرب الشعبي الراحل بمنطقته بشارع الملك فيصل، وأعد أبناؤه سرادقاً كبيراً لاستقبال المعزين من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، ولم يحضر من الفنانين سوى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ومعه وفد من النقابة من بينهم: الموسيقار أحمد رمضان سكرتير النقابة، والفنان صلاح عبدالله الذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية بشعبان عبدالرحيم، والمطرب الشعبي حكيم، والمطرب حلمي عبدالباقي، والفنان مراد مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والمطرب الشعبي هوبا، والنائب البرلماني سعيد حساسين، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، والذي غنى له شعبان عبدالرحيم من قبل.

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وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد خيمت على الجميع، كما دخل نجله سيد ونجله الأصغر عدوية في نوبة بكاء شديدة، وحرص عدد كبير من المتواجدين على أن يخففوا عنهم، ولكنهم استمروا في البكاء طوال العزاء، فيما ظهر صديقه ومدير أعماله وحيد، والذي لم يفارقه طوال السنوات الماضية، في حالة حزن شديد بالرغم من تماسكه ووقوفه بين أبنائه لأخذ العزاء في صديقه.

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وقام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الفنان الراحل عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أول النجوم الفنانة اللبنانية إليسا، التي قالت في تغريدة لها: «الله يرحم شعبان عبدالرحيم.. ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم.. كتير حزينة لرحيله، وأحر التعازي لأهله وعائلته وبلده مصر.. وداعاً سيرة شعبولا.. أنا بكره إسرائيل».

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فيما نعت الفنانة فيفي عبده شعبولا وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبدالرحيم، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».