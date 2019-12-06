معلومات عن ابنة شقيقة عادل امام التي خطفت الأنظار بجمالها

خلال الفترة الماضية، انتشرت الكثير من الصور لإحدى الفتيات مع الفنان عادل إمام تدعى نور، وهي ابنة شقيقه المنتج عصام إمام، ودائماً ما تحرص هذه الفتاة على نشر مجموعة من الصور مع عائلتها وأقاربها في المناسبات التي يجتمعون بها.

واستطاعت نور إمام، أن تلفت انتباه الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها؛ فهي ابنة الأخ الأكبر لعادل إمام، وعمرها مازال لم يتخط الثلاثين، وقررت أن تعمل في مجال الأزياء والملابس الجاهزة، وابتعدت عن الساحة الفنية بالرغم من أن والدها أحد أهم منتجي السينما والدراما المصرية، ووالدتها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، إحدى أهم نجمات السينما خلال فترة الثمانينيات، لها شقيقة أخرى تدعى فرح، واستطاعت أن تخطف الأنظار لها بأناقتها المميزة، وطالبها الكثيرون بالدخول للوسط الفني.

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يشار إلى أن الفنان عادل إمام قد قارب على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد فالنتينو، الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري وزكي فطين عبدالوهاب، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، ولم يتبق لعادل إمام سوى يومين فقط، وبعدها يبدأ مخرج العمل رامي إمام في عملية المونتاج الأخيرة؛ ليكون العمل جاهزاً للعرض خلال الأسابيع المقبلة.

على ناحية أخرى، تردد أن عادل إمام يفكر في العودة للسينما مع نجله محمد إمام، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا بشكل رسمي.