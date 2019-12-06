وفاة إعلامية شهيرة بعد صراع مع المرض

توفيت منذ أيام قليلة الإعلامية جيهان عفيفي، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أسابيع قضتها داخل أحد المستشفيات الخاصة؛ فخلال الشهر الماضي تعرضت ابنة التليفزيون المصري ومبنى ماسبيرو، لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من منزلها، وقضت ما يقرب من أسبوعين داخل العناية المركزة، وبعدها فارقت الحياة.

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وأقامت أسرة الإعلامية الراحلة عزاءها بمسجد المحروسة بشارع أحمد عرابي في منطقة المهندسين بجوار نادي التوفيقية، وقد امتلأ سرادق العزاء بالكثيرين من زملائها وأصدقائها الذين عملوا معها في العديد من المحطات الفضائية والمصرية، وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد على فراق الإعلامية جيهان عفيفي؛ خاصة وأنها كانت في سن صغير ولم تشكُ من أي مرض طوال الفترة الماضية، وكانت دائماً ما تقدم المساعدات لغيرها؛ حتى في برامجها التي قدمتها، وحرص الكثيرون من زملائها وأصدقائها المقربين التخفيف عن أسرتها، واتفق عدد كبير منهم على عمل صدقة جارية على روح زميلتهم.

ولجيهان عفيفي العديد من البرامج التليفزيونية التي عملت بها، ولكن أشهرها برنامج قدمته سكوب، الذي قدمته عبر شاشة الـ تي سي قبل إغلاقها، وكان أحد أهم البرامج الرئيسية للقناة، وناقشت من خلاله العديد من الأزمات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسر المصرية، وقدمت الكثير من الحلول لهذه الأزمات، وساعدت في وصول أصوات الكثيرين لأصحاب القرارت لتقديم العون لهم.

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