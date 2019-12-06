بعد رحيله بسنوات طويلة.. تعرّف على وصية احمد زكي

بالرغم من مرور ما يقرب من 15 عاماً على رحيل الفنان الكبير أحمد زكي، إلا أنه مازال هناك الكثير من الأسرار التي لا يعلمها الجمهور عنه، ولعل أهم هذه الأسرار هي وصيته التي كشفها مؤخراً المخرج أحمد فتح الله، وهو أحد الأصدقاء المقربين لأحمد زكي.

حيث خرج أحمد فتح الله في برنامج 90 دقيقة، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد الباز، وكشف عن وصية أحمد زكي قبل رحيله، والعمل الأخير الذي كان يحضر له معه، وهو رواية أولاد حارتنا للأديب نجيب محفوظ، التي كان سيقوم بتقديمها في مسلسل إذاعي يقوم ببطولته، ولكن كان شرطه الوحيد لخوض هذه التجربة، أن يحصل على موافقة من الأزهر الشريف على تقديمها؛ نظراً للهجوم الذي تعرضت له الرواية وقت طرحها في خمسينيات القرن الماضي.

وكانت أمنيته هي بناء مسجد يحمل اسمه، ويكون أول شخص يصلي به، وأول شخص يُصلى عليه به أيضاً، ووجه الكاتب الصحفي محمد الباز رسالة إلى رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بأن يحقق أمنية أحمد زكي ويقوم ببناء المسجد الذي يحمل اسم أحمد زكي.

يشار إلى أن محكمة الجيزة الكلية لشؤون الأسرة قد حكمت لرامي عزالدين عبدالله محمد الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي بأنه الوريث الشرعي له، واستخراج شهادة الوفاة من المحكمة بناء على طلب شقيقه.



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