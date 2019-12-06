هنا الزاهد تستأصل المرارة بعد أشهر من المرض

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن خوضها لعملية المرارة واستئصالها. ‏

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الخاص على «فيس بوك»، صورة برفقة طبيبها الخاص الذي شكرته لاهتمامه بها؛ ‏قائلة: «بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايماً مرحب جداً إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيراً الحمد ‏لله شيلت المرارة». ‏

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يذكر أن هنا الزاهد كانت قد تعرضت لأزمة صحية بعد زواجها بأيام قليلة، كما أنها لم تكشف عن أسباب وتفاصيل المرض الذي تسبب في دخولها المستشفى خارج مصر، أثناء قضاء شهر العسل مع عريسها أحمد فهمي.

