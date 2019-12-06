عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين تعليقاً عبر صفحته على فيسبوك، يعلن من خلاله عن مسلسله الجديد، من المقرر أن يعرض في 2020، وتقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز.

وقال عمرو محمود ياسين: «ونحب تاني ليه!.. رمضان 2020 إن شاء الله.. مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.. إخراج مصطفى فكري، وتأليفى.. إنتاج شركة سينرجي - تامر مرسي».

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وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد استقرت على عمرو محمود ياسين؛ مؤلفاً لمسلسلها الجديد.

وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي مع شركة «سينرجي» منذ أيام، وشرع في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل.

