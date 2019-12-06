تامر حسني يدعم رامي جمال ويعلن عن مفاجأة تجمعهما قريباً

وجه الفنان تامر حسني الدعم لصديقه رامي جمال عبر صفحته بموقع التواصل تويتر، قبل الحفل الذي جمعهما سوياً خلال الأيام القليلة الماضية.
وكتب تامر حسني عبر حسابه بتويتر قائلاً: «يا رامي أنت تستاهل كل حاجة جميلة، وعادي إني أفكر كدا؛ لأنك فنان حقيقي وليك تقديرك اللي هو كدا ونص، أنا بحضر توزيع جديد لأغنية دايب اللي هي لحنك، ولازم نغنيها مع بعض مفاجأة للجمهور، متقولش لحد خالص عايزينها مفاجأة للناس في الحفلة».
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يذكر أن رامي جمال قد ظهر مؤخراً من خلال برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc.
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