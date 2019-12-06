شاهد.. هنا الزاهد عن أحمد فهمي قالي يوم الفرح “أنا عايز أنام مش قادر”!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تفاصيل يوم فرحها كاشفة العديد من المواقف الطريفة.

وقالت هنا الزاهد، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم”، المذاع على فضائية “سي بي سي” مساء اليوم الخميس، : “كنت باردة شوية يوم فرحي كنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.

وأضافت هنا الزاهد: “أحمد فهمي كان في حمام السباحة يوم الفرح الصبح، واسمر وصدع يوم الفرح، وجه يوم الفرح وقالي عايز أنام أوي مش قادر، المياه فرهدتني”.

وتابعت: “كنت مبسوطة أوي يوم الفرح، وكنت طالبة من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص، واتصدمت لما شوفت إللي نزل من كمية الحاجات، وفستان فرحي اتقطع أول ما دخلت الفرح بس ماحدش حس”.