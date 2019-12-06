هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة من كواليس “أشباح اوروبا”

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - نجحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في خطف الانظار بنشرها صورا جديدة من كواليس فيلمها الجديد “أشباح اوروبا”. فقد نشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على انستغرام، صورتين ظهرت فيهما بالشعر الاشقر وجاكيت جلد اسود وتنورة قصيرة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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