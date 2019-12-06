صورة طريفة لكريم فهمي بريشة ابنته الصغرى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة عبارة عن رسم طريف لابنة كريم فهمي «كاميليا»، وكتب الفنان معلقا: «كاميليا لما قررت من فترة ترسم العيلة الغريبة انها رسماني أحلى من الحقيقة مش بهزر على فكرة تسلم إيديها».

Advertisements

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور كريم فهمي، والذي أمطره بعدد من التعليقات الطريفة، وهنأه بمناسبة عيد ميلاده.

الفنان المصري متزوج من خارج الوسط الفني، ويعيش حياة زوجية مستقرة، ولديه 3 بنات، وينشر صوره مع زوجته وبناته على مواقع التواصل باستمرار.

يُذكر أن كريم فهمي، كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم”ديدو” مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي ‏الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي ‏وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد ‏وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم ‏السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج ‏عمرو صلاح.