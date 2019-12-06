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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة عبارة عن رسم طريف لابنة كريم فهمي «كاميليا»، وكتب الفنان معلقا: «كاميليا لما قررت من فترة ترسم العيلة الغريبة انها رسماني أحلى من الحقيقة مش بهزر على فكرة تسلم إيديها».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور كريم فهمي، والذي أمطره بعدد من التعليقات الطريفة، وهنأه بمناسبة عيد ميلاده.
الفنان المصري متزوج من خارج الوسط الفني، ويعيش حياة زوجية مستقرة، ولديه 3 بنات، وينشر صوره مع زوجته وبناته على مواقع التواصل باستمرار.
يُذكر أن كريم فهمي، كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم”ديدو” مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة طريفة لكريم فهمي بريشة ابنته الصغرى.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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