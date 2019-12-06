ما سر كلمة «الريس» المكتوبة على قبر شعبان عبدالرحيم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت كلمة “الريس”، التي تسبق اسم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، على مدفنه العديد من تساؤلات الجمهور الذي شارك في تشييع جثمانة.

وكشف أحد أصدقاء أسرة شعبان عبدالرحيم، في تصريحات صحفية سر كلمة “الريس” قائلًا: “الفنان الراحل كان يقدر مهنته الأولى قبل الغناء، في الحدادة ثم كمكوجي، ولم يترك اسم الريس شعبان، إذ كان معروفا بين أصدقائه بلقب «الريس شعبان» وكان يعتز بهذا اللقب كثيرًا”.

وأضاف، أن هذه المقبرة قديمة اشتراها الراحل منذ 20 عامًا، بعد استقراره في قرية ميت حلفا، مشيرًا إلى أن شعبان عبدالرحيم، ليس من مواليد قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، ولكنه من مواليد عزبة بلال بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وأوضح أن أول من دُفن في هذه المقبرة كان أمه منذ 6 سنوات، ثم شقيقته، ثم زوجته أم عصام، التي وافتها المنية منذ نحو 3 سنوات.