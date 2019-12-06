هجوم على غادة عبدالرازق بسبب خالد النبوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق رسالة لكل صناع مسلسل «ممالك النار»، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

غادة نشرت صورة للفنان خالد النبوي وكتبت: «بعد الحلقة 12 من مسلسل ممالك النار أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل مبروك لقنوات ام بي سي مبروك للفنان النجم خالد النبوي».

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الفنانة المصرية أضافت: «مع أن هناك بعض الأخطاء ولكنها بسيطة ولا تذكر والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة كيف دخل العثمانيين مصر شكرا لفريق العمل برافو».

غادة تلقت عدد من التعليقات السلبية من جمهور الذي لم يحب حديثها عن وجود أخطاء بالمسلسل، واعترض الفانز على ذلك التعليق، والبعض فسره على انه غيرة منها.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.