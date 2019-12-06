كارول سماحة تكشف للمرة الأولى تفاصيل تعرضها للتحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن التحرش، كاشفة للمرة الأولى عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة.

كارول سماحة، قالت خلال مشاركتها في مؤتمر نساء على خطوط الواجهة، والذي تم تنظيمه في الأردن، مع الإعلامي اللبناني نيشان، إنها تعرضت للتحرش أكثر من 5 مرات وذلك وهي طفلة في عمر الخمس سنوات وبعمر السبع سنوات، وكذلك وهي في عمر التاسعة.

وأكدت خلال المؤتمر أن هذا الموضوع سبب لها هاجسًا في حياتها، وكثيرًا من المواقف خلصت نفسها منها، ولذلك تخشى على ابنتها من عدم قدرتها على عدم تخليص نفسها.

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وأوضحت أن ابنتها رغم بلوغها سن الرابعة من عمرها إلا أنها تحاول توعيتها بالكلام والتأكيد لها أن جسدها ملكها لا تسمح لأحد بلمسك.

كما تحدث الإعلامي اللبناني نيشان، على كلمة “عانس”، التي أطلقتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في حفلها الأخير بموسم الرياض بالسعودية، مطالبًا بتجريم ومعاقبة مطلق هذا اللقب، لما فيه من إهانة قوية للمرأة.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قدقالت خلال الحفل: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر”.

وأضافت: “مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”،