وسط أنباء انفصالهما.. فيديو جديد لأصالة وطارق العريان يثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعهيا عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لوالدتها برفقة المخرج طارق العريان، في أول ظهور لهما بعد شائعة انفصالهما.

وأكدت شام الذهبي أنهم يخضعون لجلسة فيتامينات لرفع الطاقة لترد عليها أصالة قائلة: “علشان نستحمل اللي لا يحتمل”.

وكانت الفنانة أصالة وطارق العريان، قد انتشرت العديد من الأخبار مؤخرًا حول انفصالهما، وهو ما أكدة الإعلامي تامر أمين خلال حلقة برنامج “آخر النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”.

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وكانت الفنانة أصالة قد ردت على الأخبار التي نشرت حول انفصالهما مؤكدة أنهما كاي زوجين يحدث بينهما خلافات وأن انشغالها هو سبب أغلبها مؤكدة أن الأخبار المنتشرة حول خيانة زوجها عارية تمامًا عن الصحة.

يذكر أن أصالة، نفت الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول خيانة زوجها لها مع فنانة شابة، مؤكدة أنه تحملها كثيرًا بسبب انشغالها عنه بعملها وكان دائمًا سندًا لها.

كما رد العريان على اخبار خيانته لزوجته مؤكدًا أن هذه الأخبار دائمة التردد والتجاهل هو الحل الأمثل لها.