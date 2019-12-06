أحمد فهمي يوجه تهنئة خاصة لشقيقه كريم فهمي في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري أحمد فهمي تهنئة خاصة لشقيقه الفنان كريم فهمي بمناسبة عيد ميلاده.

أحمد فهمي نشر صورة جمعته بشقيقه كريم، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئه بقوله: “كل سنة و انت طيب.. اخويا و ضهرى و ابنى و انشاء الله سنة حلوة و تكسر الدنيا زى كل سنة وأكتر”.

كريم فهمي رد على تهنئة شقيقه بمجموعة رسومات لقلوب، تعبيرا منه عن حبه الشديد له، وقد تلقى الفنان الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

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وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد لفت مؤخرا أنظار حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، واستحوذ على اهتمام الكاميرات، حيث اختار له طلة ملفتة، حيث ارتدى جاكيت أحمر من القطيفة، ووضع نظارة، وانتبه الجمهور للحيته الكثيفة.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد نافس في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات»، مع هنا الزاهد.

ومسلسل «الواد سيد الشحات»، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات، منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد ثروت، وغيرهم.