صورة تشاهدها لأول مرة لداليا مصطفى وهي طفلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى جمهورها في صورة قديمة من ألبوم طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

داليا علقت على الصورة التي نشرتها وكتبت: «بقلب في صوري القديمة لقيت الصورة دي لي ايه رأيكم فيها؟».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل في جمالها ورقتها في الطفولة، كما علقت الفنانة إيمان العاصي وكتبت: «قمر».

داليا مصطفى يعرض لها حاليا مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، مع عدد من النجوم ومنهم إياد نصار وإنجي المقدم، وفريدة سيف النصر، وحقق العمل نجاحا إلى الآن.

المسلسل يدور في مرحلة الأربعينات، ويشارك في بطولته أيضا الفنان إدوارد، وتحتوي احداثه على بعض الغموض.

الفنانة المصرية مرت بأزمة نفسية خلال الأسابيع الماضية بعد رحيل والدتها في يوليو الماضي، وفي أول تعليق لداليا مصطفى بعد وفاة والدتها، طبت من جمهورها الدعاء لوالدتها الراحلة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “فضلا ممكن تدعوا لأمي ولأمة المسلمين بالرحمة والمغفرة».