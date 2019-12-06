فن ومشاهير

تعيين أشرف زكي رئيسًا لأكاديمية الفنون

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الفنان أشرف زكي رئيسًا لأكاديمية الفنون.

إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا منذ عام بندب الفنان أشرف زكي من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

الفنان أشرف زكي عبر عن سعادته بهذا القرار، وتمنى أن يكون على قدر المسئولية التي تم وضعها على عاتقه.

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 أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز، وحصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها “دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري”.

 ثم حصل الفنان المصري بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون “مرتبة الشرف الأولى” عام 2002 في رسالة بعنوان “الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث».

أشرف زكي تزوج منذ سنوات من الفنانة روجينا وأنجب منها ابنتين، وتقلد منصب نقيب الممثلين، وله مواقف كثيرة مشرفة في الاعتناء بالفنانين المحتاجين للرعاية والعلاج.

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