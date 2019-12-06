لن تصدق قوة الشبه بين سونجول أودن وشقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» في الوطن العربي بصورة جديدة تجمعها بشقيقتها، عكست قوة البه بين الشقيقتين.

بعض النشطاء وقعوا في حيرة التفرقة بين الشقيقتين من الوهلة الأولى، خاصة مع اختيار الفنانة وشقيقتها لنفس تسريحة الشعر الجرسون، بالإضافة لابتسامتهما التي تكاد تكون واحدة.

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سونجول ظهرت لأول مرة بالـ«لوك» الجديد خلال حضورها حفل افتتاح فيلم «Cinayet Süsü»أكتوبر الماضي، وقد نالت إطلالة الفنانة الجديدة اعجاب اغلب محبيها الذين أكدوا أن الشعر القصير أظهرها في «لوك» أكثر حيوية وجاذبية.

من ناحية أخرى، عُرض لسونجول أودن مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «حكاية عائلة» المأخوذ عن المسلسل الأمريكي This is us، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى منه.

يُذكر أن سونجول أودن حققت شهرة عربية واسعة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «نور» أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، كما تألقت في بطولة مسلسل «نساء حائرات» على مدى 5 مواسم، وعربياً، شاركت سونجول في بطولة المسلسل المصري «تحت الأرض» أمام الفنان التركي أمير كرارة.