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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«السلطانة ناهد دوران» على حضور مسرحية النجم قادير دوغلو الجديدة برفقة زوجها، رجل الأعمال التركي ليفنت فيزيجرو.
نور لفتت الأنظار بإطلالتها الجديدة، حيث صبغت شعرها باللون الذهبي، كما كان لافتاً اللحية الكثيفة البيضاء التي اطلقها زوجها، حيث كانت طلّة الزوجين حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكد الكثيرون منهم أن ألوان الشعر الداكنة كالأسود والبني كانت أكثر مناسبة للممثلة التركية، وتجعلها تبدو أكثر جاذبية.
يُذكر أن نور فتاح أوغلو تزوجت من رجل الأعمال التركي ليفنت فيزيجرو عام 2013، ثم انفصلا لثلاث شهور عام 2015، وعادا لحياتهما الزوجية لينجبا مولودتهما الأولى«إليسا غوزين» 2016.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «أبناء الإخوة» آخر ما عُرض لنور، وقد شاركت في بطولته أمام يغيت أوزشنير، اكين كوتش، وغيرهما، في الوقت الذي تجهز فيه لمسلسل جديد بعنوان «بابل»، وتشارك في بطولته أمام خالد أرغنش، أوزان جوفان، اسلي أنفر، برجي أكلاي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نور فتاح أوغلو بـ«لوك» جديد في أحدث ظهور مع زوجها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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