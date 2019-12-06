سيريناي ساريكايا حديث النشطاء بسبب حذاء.. شاهده وتعرف على سعره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية سيريناي ساريكايا في أحدث ظهور لها بمنطقة نيشان تاش، وقد سرقت إطلالتها المختلفة فلاشات الكاميرات.

سيريناي ظهرت بـ«جاكيت» جلدي أسود أنيق، ونسقت معه بنطلون فاتح، كما وضعت نظارات شفافة ضمة، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء جيشي لافت، جعلها حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصل سعره إلى 6 آلاف ليرة تركية أو ما يعادل 1000 دولار أمريكي، وهو ما رآه البعض أمر مبالغ فيه.

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يُذكر أن سيريناي كانت قد انفصلت عن الفنان التركي كرم بورسين مؤخراً، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف اي منهما عن سبب خلافاتهما.

من ناحية أخرى، يُعرض لسيريناي ساريكايا حالياً موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.