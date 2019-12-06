زوجة محمد نجاتي شاشماز تتهمه بتعدد الزوجات والفنان يصدر بيان توضيحي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجرت نجاهان زوجة النجم التركي محمد نجاتي شاشماز مفاجأة من العيار الثقيل بعد اتهامها لنجم «وادي الذئاب» بتعدد الزوجات والإخلال بنظام الزواج في تركيا.

نجاهان التي رفعت قضية طلاق من زوجها منذ فبراير الماضي ادّعت أن النجم التركي متزوج من امرأة امريكية تُدعى «كلير» في ولاية بنسلفانيا، وهو ما يخالف قانون الزواج في تركيا بمنع تعدد الزوجات، حتى أن محاميتها راسلت الجهات المسئولة في أمريكا للحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت هذا الزواج.

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شاشماز لم يقف موقف المتفرج، حيث على الفور اصدر صاحب شركة «بانا» للإنتاج الفني بيان توضيحي، ارفق فيه وثيقة تؤكد أنه تزوج من «كلير» وانفصل عنها في نفس العام 2001، أي قبل زواجه من نجاهان بعام.

يُذكر أن بطل سلسلة «وادي الذئاب» تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر كاشيكشي زوجها شاشماز بـ 21 عاماً، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أكتوبر 2013، واطلقا عليه اسم «علي نادر»، كما انجبت نجاهان لشاشماز مولودهما الثاني يوليو 2017، واطلقا عليه اسم «يوسف أمير».

من ناحية أخرى، يُعرض لمحمد نجاتي شاشماز حالياً مسلسله الجديد «الحراس»، وهو العمل الذي ينتمي لفئة الأعمال البوليسية السياسية الاجتماعية على نفس شاكلة «وادي الذئاب».