تامر حسني نصاب في «الفلوس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر صناع فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسنى، تحديد موعد 24 ديسمبر الجارى، لإقامة العرض الخاص للفيلم، فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق ، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفناني.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت الأفيش الدعائى له، والمقرر عرضه فى السينمات بداءا من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية “نصاب”.

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والعمل من، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .

والجدير بالذكر أن تامر حسنى يحضر حالياً فيلمه الجديد “مش أنا” ، حيث وضع موعد مطلع شهر يناير للبدء فى تصويره ، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، وشيرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وعلى جانب أخر، يحيي تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس، ويشارك فى الحفل المطرب رامى جمال .