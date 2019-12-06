ليلى جيمس تنفصل عن حبيبها مات سميث.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة سندريلا ليلى جيمس، ونجم مسلسل “Game of Thrones” الممثل البريطاني مات سميث، قد أنهيا علاقتهما التي استمرت لما يقرب من الخمس سنوات، وبشكل قاطع للأبد.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تتباين أسباب الانفصال بين الحبيبين، فقد تكون بسبب اختلاف وجهات النظر حول الإنجاب من ناحية، أو بسبب انشغال سميث بالعمل وصداقاته المتعددة مع زميلاته من النساء من ناحية أخرى.

وعندما سئل النجمان عن خططهما المستقبلية بشأن الزواج، أعرب مات عن رغبته الملحة في إنجاب أطفال بعدد كبير، بينما ألمحت ليلى بأنها مترددة بشأن الزواج ولم تحدد قرارها بعد.

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ويعتبر الإنجاب هو النقطة المحورية للزواج عند مات، فقد قال في السابق: أحب الأطفال كثيرًا وأريد إنجاب عدد كبير منهم، فالزواج في اعتقادي قائم على هذه الفكرة، وأعتقد أنني سأكون أبًا جيدًا يعشقني أطفالي بصدق، فأنا أقدس الحياة العائلية ولا أتخيل حياتي بدون عائلتي وأصدقائي.

على عكس ليلي تمامًا، التي أشارت في أوائل العام الجاري، إلى أنها لا تفكر جديًا في الزواج، وتمر في بعض الأحيان بحالات من الصراع النفسي، فتارة تريد الزواج والاستقرار، فيما تفضل الصداقة والحب والعيش بحرية تارة أخرى.

يبدو أن الانفصال لم يكن وليد اللحظة، فبعد 4 أشهر من عدم ظهورهما سويًا، رصدت العدسات ليلي ومات يوم الثلاثاء الماضي، في مطعم “The Spaniards Inn” في لندن، وكان التوتر واضحًا عليهما، كذلك خيم الحزن واليأس على ليلي في إطلالتها الأخيرة، أثناء ظهورها في حفل توزيع جوائز الفيلم البريطاني المستقل نهاية الأسبوع الماضي.