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شيرين رضا: عمرو دياب والد ابنتي وصديقي ولن أتأخر عنه
الجمعة 6 ديسمبر 2019
أعربت الممثلة المصرية شيرين رضا، عن سعادتها بالمشاركة في فيديو كليب "سقفة"، الذي عُرض في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تحب مهنة التمثيل، وتشعر بالسعادة عندما تقدم شخصية جيدة تنال إعجاب الجمهور والنقاد.
وعن موقفها حال طلب طليقها عمرو دياب مشاركته في فيديو كليب، قالت "رضا": "ده سؤال افتراضي.. لكن عمرو دياب أبو بنتي وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتي، وطول عمرنا هنفضل في حياة بعض، وبحبه وبحترمه، ولو طلب مني أي حاجة في مقدرتي أكيد هعملها".
يذكر أن شيرين رضا بدأت حياتها كـ"موديل إعلانات"، ثم انتقلت إلى عالم التمثيل، وقدمت الفوازير، وتزوجت من المطرب عمرو دياب عام 1989، وحدث الانفصال في 1992، و قدمت أعمالا مهمة في السينما والتلفزيون، منها: "حسن اللول" أمام أحمد زكي، و "الفيل الأزرق"، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" للكاتب وحيد حامد.
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