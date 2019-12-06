شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحيى حفل ليلة رأس السنة فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشعبى أحمد شيبة حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة شيرتوان المطار بمصر الجديدة يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل عددًا كبيرًا منها أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".

من ناحية أخرى يتعاون شيبه مع الملحن عمرو الشاذلى فى أغنية سينجل جديدة تحمل طابع "مقسوم"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري.

طرح شيبة مؤخرًا دويتو جديد مع المطرب الشعبي حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى بعنوان "سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.