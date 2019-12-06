شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مالوما يحقق نجاحا جديدا بكليب PM 11.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي مالوما بتحقيق النجاحات بشكل ملفت وهو ما جعل اسمه يوضع في الصدارة بين أهم و أشهر المغنيين في العالم.

واستطاع مالوما البالغ من العمر ( 25 عام ) أن يحقق نجاح جديد بكليب" PM 11 " والذي حقق نجاح كبير فور إطلاقه في شهر مايو الماضي، فقد وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 450 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع الكثير من الأعمال الغنائية لأشهر المغنيين .

يذكر أن عدسات " البابارااتزى" التقطت مؤخرا عدة صور لمالوما خلال تصويره لإعلان تجاري لـ " Dior " و ذلك في ميامي بفلوريدا.

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