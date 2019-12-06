شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو الأول لفيلم مولان من إنتاج ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن البرومو الأول الرسمى لفيلم "Mulan" اليوم، والذى من المقررطرحه فى 27 مارس 2020 فى الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا.

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تدور قصة الفيلم مثل نظيره الفيلم الرسوم المتحركة الذى صدر فى 1998، حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

يذكر أن الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.