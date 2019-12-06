صور وفيديو| أنغام تتألق في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أحيت المطربة أنغام، حفل غنائي كبير، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وأذيع الحفل مباشرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة الـ mbc1.

وقدمت أنغام في الحفل عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

سيدي وصالك

يا ريتك فاهمني