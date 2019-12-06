محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له من حلقته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.
وكتب: "أنا مش عارف أقول غير الحمد لله علي كل اللي بشوفو من ربنا ومنكم أنا سعيد بيكم وبكلامكم وبالحب اللي أنتوا ماليين حياتي بيه".
وتابع رامي جمال: "والله ما في كلام يوصف سعادتي وشكري ليكم جميعا، أنا بحبكم والله واستنو مفاجأت كتير وألحان كتير وألبوم وحفلات إن شاء الله، استحملو بقي".
وحل الفنان رامي جمال ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كما أعلن الفنان تامر حسني عن حفل مشترك يجمعه برامي جمال.
ويعد هذا الحفل أول ظهور لرامي جمال، أمام الجمهور عقب إصابته بمرض البهاق، الذي أعلن عنه عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، ويغني تامر ورامي معا خلال فقرة تجمعهما بالحفل.
يذكر أن تامر حسني كان أول الداعمين للفنان رامي جمال عقب إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، حيث طالبه باستكمال مسيرته الفنية دون إخفاء نفسه عن الجمهور، مستشهدًا بنجم البوب الراحل مايكل جاكسون الذي صنع أسطورته رغم إصابته بالمرض نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "صاحبة السعادة" وحفل تامر حسني.. هذه رسالة رامي جمال لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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