سوسن بدر بمكياج كامل ولوجين عمران أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: منة حسين فهمي نشرت منة حسين فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها المحامي طارق جميل سعيد. سوسن بدر نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صور مجمعة لها، تظهر فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. لقاء سويدان نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. Advertisements عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في إحدى الحفلات. يارا نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أزرق جذاب. إيمي سالم نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنان عمرو يوسف. أصالة نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من كواليس كليب "بنت أكابر". سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها. لوجين عمران نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة شتوية جذابة.

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