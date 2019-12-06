هكذا تدرب خالد النبوي على دور "طومان باي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" لتدريباته على دور "طومان باي" في مسلسله الذي يعرض حالياً "ممالك النار".

وظهر النبوي في الفيديو وهو يتدرب على القتال بالسيوف.

وكتب النبوي في تعليقه على الفيديو: "من تدريبات طومان باي في ممالك النار".

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ويستعرض "ممالك النار" قصة آخر سلاطين المماليك، الأشرف طومان باي، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بداية القرن السادس عشر.

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".