حضر عمرو موسي وغاب نجوم الفن.. 50 صورة ترصد عزاء محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصوير - هاني رجب:
انتهى عزاء الفنان محمد خيري، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الاثنين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.
وغاب نجوم الفن عن عزاء خيري، والذي أقيم في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، فإلى جانب أسرته والأصدقاء المُقربين، لم يحضر سوى المنتج محمد مختار، كما حرص على التواجد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.
وكان خيري، تعرض لأزمة صحية، منذ أيام، استلزمت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي، إلى أن وافته المنية.
ونرصد لكم في هذا التقرير صور عزاء الفنان الراحل محمد خيري.
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