شنت مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا “هند القحطاني” هجوما حادا على مشهورة مواقع التواصل بدور البراهيم ، ونشرت صورة لها بدون مكياج عبر حسابها بالسناب .
واعتبرت هند ، بدور البراهيم بأنها ليست سعودية وإنما تعود أصولها إلى سوريا “عنوز” الرقة ، وأشارت إلى أن لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية وذكرت أن أسمها هو “بدور إبراهيم العنزي الرقاوية” ، وقالت أن هذا ليس استنقاص من عنوز الرقة هم على العين والراس ، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟ “.
وأضافت هند أنها تجاهلت بدور ، وأشارت أنها تريد التسلق على كتفيها : ” المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط ” ، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير ، الكتاب باين من عنوانه يا “baby” .
وتابعت : ” لكن كوني سكت وتجاوزت وترجعين يا مريضة تجيبين أسمي على لسانك ، هنا لا يا متسلقة “stop” .
وأضافت القحطاني : ” إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم .. إيش اللي خلاكي تزبدين وترعدين” .
وأكدت القحطاني أنها لم تبكي على شيء من قبل ، مضيفة : “تدرين ليش يالمتناقضة ؟ لأني ما أشوف أي شيء سويته خطأ ، تنزل دمعتي فقط إذا مرض أحد أطفالي أو طفل يعذب أو إنسان يتعرض للظلم ” .
وهددت القحطاني ، بدور البراهيم قائلة : ” والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة ، وإيش تسوين من خلف الستار ” .
وقالت هند : ” أحب أقول إن أولادي فخورين بأمهم ، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على إنها إنسانة حرة مستقلة “.
واختتمت : ” تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك .. هزلت” ، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي ، الشخص السيء هو اللي إذا جلس مع ابناؤه ليس له حديث إلا احتقار المرأة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: هند القحطاني تشن هجوماً عنيفاً على بدور البراهيم وتصفها بـ المتسلقة وتنشر صورة لها بدون مكياج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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