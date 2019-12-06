علق الفنان الكويتي عبدالله بوشهري على خبر إلغاء الفنان كاظم الساهر حفله في موسم الرياض عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: أسوء خبر وأعظم فعل. وكان الفنان كاظم الساهر، أعلن عن إلغاء حفله في الرياض، الذي كان مقررًا له 14 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض” بسبب ما يحدث في العراق”.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعليق عبدالله بوشهري على قرار إلغاء كاظم الساهر حفله في الرياض تضامناً مع الشعب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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