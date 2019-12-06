صور.. دفتر عزاء محمد خيري الوفد

حرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على حضور عزاء الفنان الراحل محمد خيري، والمقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة التحرير.

وكان من أبرز الحضور: السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمنتج محمد فوزي، والمنتج محمد مختار.

وأخذ العزاء أبناء الفنان محمد خيري، بالإضافة إلي الأقارب والأصدقاء المقربين.

يشار إلى أن الفنان القدير

توفى ظهر يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى، ليلفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وتم تشييع جنازة محمد خيري عصر يوم الثلاثاء الماضي، من مسجد السيدة نفسية، وشارك في تشييع الجنازة

نقيب المهن التمثيلية، برفقة الفنانان، و

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل محمد خيري مسلسل الخفافيش، وهو من تأليف وإخراج أحمد النحاس، وبطولة كل من عبدالحميد سند، مريم سعيد صالح، ناصر عثمان، محمود سمير، شيماء عصمت، جورج وصفي، طلعت الشرف، محمود قابيل، روجينا، محمود الشوربجي، سميحة أيوب، ندى بسيوني، حسن أش أش، لبنى عبدالعزيز، ميمي جمال، سمير غانم، دلال عبد العزيز، علي حسنين، إيهاب شهاب.

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