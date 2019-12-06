طريقة سهلة جداً للتخلص من بقع القهوة والشاي على السجاد

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - ليس غريباً أن تنسكب القهوة او الشاي على سجادتك الفاخرة. فهذا قد يحدث غالباً بطريقة غير مقصودة. وفي النهاية تفكرين بكيفية إعادة هذه القطعة الثمينة إلى سابق عهدها.

ولهذا ننصحك بأن تعتمدي حيلة طبيعية سهلة جداً. وتقوم على تحضير خليط يحتوي على القليل من سائل تنظيف الزجاج وكمية مضاعفة من الماء.

يرش المزيج على مكان البقعة. وبعد ذلك يغطى جيداً بقطعة قماش ثم تحمى المكواة ويتم تمريرها عليها.

وهكذا تنتقل البقعة إلى القماش وتصبح السجادة نظيفة تماماً. أما إذا أردت التخلص من الآثار التي تتركها الأريكة عليها فليس عليك سوى الاعتماد على مكعبات الثلج.

ولهذا ضعي على تلك الآثار او النتوءات عدداً من تلك المعبات واتركيها لبعض الوقت. وستلاحظين بعد هذا زوال تلك الآثار بسهولة.