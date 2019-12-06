تامر حسني بحالة من الغضب من زوجته بسبب جاكيت!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - انتابت الفنان تامر حسني حالة من الغضب من زوجته بسمة بوسيل، وذلك بسبب قيامها بالترويج للجاكيت الذي أهدته له، والذي تبرع به تامر ضمن مقتنياته بمعرض خيري بمارينا مول في الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.



وعلق على مقطع فيديو، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً لزوجته: “ماشي يا بسمة، رايحة المعرض بتاعي في مارينا مول أبوظبي عشان تصيتي الجاكيت اللي أنتي عملتهولي بس وكمان مقولتيش إن أنا اللي مخيطلك الكمام ماشي”.

ويحيي تامر حفلاً غنائياً ضخماً بـمارينا مول في الإمارات 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

يذكر أن تامر حسني أعلن مؤخراً عرض فيلمه “الفلوس” خلال موسم منتصف العام الدراسي كانون الثاني (يناير) المقبل، ويشاركه البطولة خالد الصاوي وزينة وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.