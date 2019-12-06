شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض 2 The Jumanji.. ذا روك يكشف شعوره أثناء حادث صديقه كيفن هارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم داوين جونسون الشهير بـ ذا روك عن صديقه المقرب كيفن هارت أثناء مقابلة صحفية على هامش الترويج لأحدث أفلامه السينمائية وهو الجزء الثاني من The Jumanji.

داوين جونسون وصف شعوره بعد معرفته بحادثة كيفن هارت منذ فترة حين تعرض لحادث سيارة في سبتمبر الماضي بقوله : "شعرت أن قلبي توقف"، وذلك تعبيراً عن حالة الصدمة التي انتابته بناء على هذا الخبر الذى صدمه إلى حد كبير.

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كما أكد ذا روك أنه من الرائع أن كيفن لم يصب بأذي كونه يعد صديقه المقرب الذي يشعر بسعادة غامرة أثناء العمل معه خلال أى مشاريع سينمائية، وهو ما يظهر خلال تلك الأعمال وآخرها فيلم The Jumanji الذي من المتوقع له أن يحقق أرقام عالية علي مستوي الإيرادات أثناء طرحه بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.