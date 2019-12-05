ناهد السباعي تكشف وصية هيثم أحمد زكي.. احنا مسلمين والمسلم يقرأ القرأن و يتصدق للمتوفي

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - كشفت الفنانة ناهد السباعي عن الوصية الأخيرة التي أوصي بها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدة أنه كان يرفض إقامة حفل تأبين له عقب رحيله، وهو الأمر الذي دفعها لعدم حضور حفل تأبينه الذي أقيم في قصر السينما.

وقالت السباعي: “هيثم أحمد زكي قال لأحد أصدقائه المقربين إنه لا يحب إقامة حفل تأبين لرحيله وأن من الأفضل أن يكون هناك نوع من الصدقات الجارية على روحه والدعوات الدائمة التي لا تنقطع بالمغفرة والرحمة”.



وأضافت: “لم أكن على علم بإقامة حفل التأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وحتى بعد معرفتي فإنني لم أحضر الحفل، لأننا كمسلمين هناك ثلاثة أيام عزاء ونجري له بعض الصدقات والدعاء، وهذا حق المتوفى على المقربين منه وليس إقامة حفل تأبين له”.

وأضافت: “أنا على استعداد لأن نقيم بعض الأعمال التي تكون في صالحه يوم القيامة، منها الصدقة الجارية والدعاء”.

يذكر أن ناهد السباعي كانت أحد المقربين من الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي رحل بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.